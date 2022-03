A la Une . St-Gilles : ll brave le couvre-feu, en découd avec les gendarmes et prend 60 heures de TIG

Retour vers le passé et l'époque où il fallait rentrer chez soi à 18 heures. En août 2021, un Saint-Gillois avait bravé l'interdit, prétextant vouloir voir le coucher du soleil. Ce mardi, il a failli faire un malaise lorsque le tribunal a rendu sa décision. Par IS - Publié le Mardi 22 Mars 2022 à 16:40

Florian G. a failli tomber à la renverse au moment où le juge du tribunal correctionnel de Saint-Denis lui a indiqué qu'il écopait de 60 heures de travail d'intérêt général et de deux amendes de 80 euros chacune pour les diverses infractions qui lui étaient reprochées.



"Il vit ça comme une injustice. C'est un malentendu entre mon client et les gendarmes. Lorsqu'il a été conduit sous les arcades, ça a dégénéré, c'est un hypersensible !", avait plaidé quelques minutes plus tôt son avocate. Pour le conseil, les trois gendarmes réservistes qui avaient accosté le jeune homme avaient vécu à tort son attitude comme une impertinence.



Et pour cause. Ce 26 août 2021, à 19H45, les militaires effectuaient un contrôle "couvre-feu" dans les artères principales de Saint-Gilles. Florian G., 25 ans, déambulait sur son skate-board. Abordé par les réservistes, il avait indiqué qu'il voulait voir le coucher du soleil avant de rentrer chez maman. Cela n'avait pas été du goût des autorités qui l'avaient invité à se placer sous les arcades en vue d'un contrôle d'identité. Mais le contrevenant avait refusé de donner son nom sous prétexte qu'il n'avait pas ses papiers.



Des insultes que nous ne répéterons pas ici avaient été proférées et les gendarmes avaient décidé d'une interpellation. Mais le ton était encore monté et le mis en cause s'était rebellé jusqu'à être immobilisé au sol pour le passage des menottes. Au passage, il transportait du zamal dans son sac à dos et avait fini par décliner une fausse identité.



"Oui, c'est ce qu'il s'est passé", a confirmé le vingtenaire à la barre du tribunal de Champ Fleuri ce mardi. Revendiquant avoir reçu un coup sur la tête, le prévenu pensait s'en tirer à bon compte. Mais le représentant de la société ne s'est pas laissé attendrir. Philippe Léonardo a requis 60 heures de travail d'intérêt général et 2 mois de prison en cas de manquement à cette obligation. Ainsi que deux amendes de 80 euros chacune. Ce que le tribunal a prononcé sans sourciller.