St-Gilles les Hauts: Cérémonie et dépôt de gerbes pour commémorer le 8 mai 1945

Autour du sous-préfet, Frédéric Carre et du Maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, un groupe d'enfants (venus avec leurs parents) a interprété la Marseillaise et le Chant des Partisans, à l'issue du dépôt de gerbe au monument au morts, place de l'église de Saint-Gilles-les-Hauts.Le représentant de l'Etat dans l'ouest a insisté sur l'importance d'associer la population, et en particulier les jeunes véritables passeurs de mémoire, aux cérémonies commémoratives. Le maire a évoqué la nécessité d'entretenir cette mémoire pour, à partir des erreurs de l'Histoire, bâtir un meilleur avenir pour nos enfants et protéger le vivre ensemble réunionnais.