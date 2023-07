A la Une . St-Gilles et St-Pierre : La Villa Club et Le Five placés en redressement judiciaire

Ce mercredi, le tribunal de commerce a accordé cette procédure à la société Malard Family et un administrateur a été nommé. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 à 08:54

En cessation de paiement et dans l'impossibilité de payer ses dettes, les deux établissements appartenant à la société Malard Family ont été placés en redressement judiciaire par le tribunal de commerce. Celui-ci devrait durer une année avec un point d'étape en septembre, indiquent nos confrères du journal du Quotidien. Une centaine de salariés sont concernés par la procédure mais l'arrivée des vacances scolaires devrait permettre de soutenir l'activité largement impactée par la crise Covid.



En juin dernier, l'établissement de St-Pierre, le Five, a fait l'objet d'une fermeture administrative de 15 jours suite à une plainte pour agression sexuelle.