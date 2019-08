St-Gilles: Le restaurant bar le Jek's mis à demeure

Les gendarmes de Saint-Paul ont dû faire évacuer l'ensemble des clients présents dans le bar restaurant le Jek's situé à Saint-Gilles, ce jeudi soir. A cause de problèmes de conformité mis en lumière par la mairie, l'établissement a été mis en demeure par la Sous-Préfecture.



Selon le JIR, "le patron du Jek's, Pierrot Tavares, ne nie pas que des travaux restent à faire pour que son établissement soit parfaitement dans les clous." Il déclare qu'il a déjà lui-même remis aux normes l'alarme incendie ainsi que des extincteurs.



Or pour le reste des travaux, le patron doit entrer en contact avec le propriétaire des murs qui n'est autre que "Paul Caro, mis en examen pour extorsion de fonds, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale." Ce dernier aurait été placé sous contrôle judiciaire et aurait interdiction d'entrer en contact avec ses locataires.



Reste à savoir si Paul Caro fera le nécessaire pour cet établissement dans lequel Pierrot Tavares a mis toutes ses économies...