St-Gilles : La voleuse affichée sur les réseaux répare son larcin

Une photo du vol en flagrant délit a été diffusé sur les réseaux sociaux, l'auteure est venue s'excuser et payer l'article dérobé. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 à 11:22 | Lu 3517 fois





"J'ai fait flouter les yeux et elle était masquée", explique la responsable du magasin, qui a diffusé l'image sur les réseaux sous forme de Wanted. "Le but c'est vraiment de faire comprendre aux gens qu'ils ne peuvent pas voler, qu'il y a une caméra. C'est un avertissement", explique la responsable de la boutique. Une action qui a porté ses fruits, se réjouit-elle : "La jeune fille est venue payer l'article volé et s'excuser". La responsable a donc fait le choix de retirer la publication d'origine.



Rappelons toutefois que selon l'article 226-21 du code pénal, le fait de détourner ces données de leur finalité est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Si la personne est identifiable, des plaintes pour "atteinte à la présomption d'innocence" ainsi que pour "atteinte à la vie privée" peuvent s'ajouter.





