St-Gilles: La journée des aidants bat son plein aujourd'hui et demain

Au niveau des stands d’informations, les associations, les organismes et les différents prestataires, agissant dans le domaine de l’accompagnement des séniors et des personnes en situation de handicap, s’activent pour informer les visiteurs. Le volet bien-être n’a pas été oublié avec les stands de modelage et de réflexologie plantaire.



Pour le Département, les actions en faveur des aidants et des aidés ne se limitent pas à ces 3 journées ; les prestations et les dispositifs mis en place, se poursuivent tout au long de l’année. Les missions du GIP-SAP sont multiples:



Programme du mardi 5 octobre



- 9h00-9h45 "Salariés-aidants : quelles aides pour mieux accompagner son proche ?" Intervenante : Armelle KLEIN (Docteur en Sociologie)

- 10h00-10h45 "Anticiper les mesures de protection juridique, pour protéger son proche et préserver des relations familiales saines". Intervenante : Madeline ROYO (Juge des Tutelles)

- 11h00-11h45 "Le coaching parental : une méthode au service des parents-aidants". Intervenants : Brunella MAILLOT et Cédric MAILLOT (aidants-experts, thérapeute familiale et conjugale et coach de vie), Ophélie Brodelle - Psychologue



- 13h00-13h45 "Comprendre le handicap mental pour mieux accompagner son proche". Intervenante : Marylène SINGABRAYEN-TAMPIGNY (Déléguée régionale de l'UNAFAM)

- 14h00-14h45 "Perte d'autonomie et patrimoine : quels enjeux? Comment envisager l'avenir?". Intervenante : Maître Salma LALA (Chambre des Notaires)

- 15h00-15h45 "Des mots pour dires les maux... et si en parler pouvait soulager?".

- 16h00-16h45 "L'activité physique adaptée : un outil ludique de prévention de la perte d'autonomie de la dyade aidant-aidé". Intervenant : Bruno TURPIN (Éducateur physique adapté - Association BOUZANOU)

L’année dernière, à cause de la crise sanitaire, la manifestation n’avait pas pu se tenir. Mais l’édition 2021 qui a démarré hier, est prometteuse, grâce notamment aux divers ateliers thématiques proposés.Cette désormais traditionnelle manifestation est organisée depuis 2010, année de création du GIP-SAP: (Groupement d’Intérêt Public -Service À la Personne), qui met en œuvre les missions d’accompagnement à la structuration de la filière de l’aide à la personne et les dispositifs de soutien et d’accompagnement des aidants familiaux, dont le nombre est estimé à 50 000 sur l’île.Le Président du Conseil départemental, accompagné de la Vice-présidente déléguée à l'accompagnement des personnes âgées, Thérèse Ferde, et de conseillers départementaux, a pris le temps d’aller à la rencontre et de dialoguer avec quelques aidants et les personnes âgées et/ou en situation de handicap accompagnées. « Nous sommes conscients de la problématique du quotidien des proches aidants. Un quotidien parfois difficile, exigeant, et épuisant. Un quotidien où, parfois, l’on ressent aussi une grande solitude face à la maladie ou à la dépendance des personnes que nous aimons. Nous ne sommes que trop conscients des réalités de votre engagement au service de vos proches, de ces personnes qui ont besoin de vous au quotidien. Votre engagement, votre parcours, votre esprit de solidarité et votre bienveillance sont des leçons de vie pour tous ».Hier lundi, une conférence-débat d’ouverture s'est tenue, animée par Brigitte Croff, experte en gérontologie et handicap, praticienne à domicile et auteure. Ce premier atelier intitulé « Prévenir l’isolement social des aidants en développant le lien social », a vu la participation active du public, manifestement intéressé. Une vingtaine d’autres conférences rythment les 3 journées.Une exposition retrace les « Portraits et scènes de vie des aidants » grâce aux photographies en noir et blanc réalisées par l’artiste Manu Naxos, suivant les procédés originaux de l’argentique. D’autres panneaux décrivent les séances d’informations, groupes de paroles et autres Cafés des aidants organisés par le GIP-SAP dans les 4 coins de l’île.- Apporter des réponses, à travers la mise en place d’une plateforme d’écoute, d’information et d’orientation, composée d’un numéro vert, d’un site internet et d’une page Facebook, de points ressources aidants sur les quatre secteurs de l’île pour de l’accompagnement de proximité, des Cafés des aidants qui sont de formidables temps de rencontre, d’échange et d’enrichissement humain.- Offrir un accompagnement individuel ou collectif, sur un spectre très large allant du soutien psychologique et des aides, aux démarches administratives, des séances de développement personnel et toutes les ressources consacrées au partage des informations.- Animer le monde des aidants, en organisant des événements comme la Journée des aidants, ou encore en accompagnant les acteurs du territoire dans ce domaine.- Permettre aux aidants d’avoir des moments de répit, de se retrouver avec soi et avec les proches, pour pouvoir souffler et sortir du quotidien difficile.