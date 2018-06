St-Gilles: Il s'enfuit à la nage pour échapper à un contrôle routier

Bilan "hallucinant" pour l'action menée ce week-end par les motocyclistes de la gendarmerie pour lutter contre l'insécurité routière, avec d'encore trop nombreuses conduites sous l'emprise de l'alcool, malgré les appels répétés à la prudence et l'annonce des contrôles faite dans les médias.



À Saint-Gilles, 19 motards renforcés par 4 gendarmes mobiles ont verbalisé ce dimanche matin de 4 à 7 heures aux abords des lieux festifs de Saint-Gilles les automobilistes qui circulaient avec des alcoolémies positives.



Là-bas, un conducteur a voulu échapper aux force sde l'ordre et n'a pas hésité à prendre la fuite... par l'océan. Déjà connu des services de la gendarmerie, l'individu s'est garé rapidement sur le parking, a ouvert sa portière et s'est enfuit dans la végétation, avant de se jeter dans l'eau et de se mettre à nager vigoureusement. Les documents laissés dans le véhicule ont permis de confirmer l'identité du fuyard, qui devra répondre de ses actes très prochainement



40 conduites sous l'emprise de l'alcool



Par ailleurs, pas moins de 40 conduite en état alcoolique ont été relevées dont 19 délits, avec la "palme" à ce chauffard qui roulait avec un taux de 1.04 mg/l. Tous ont dû rendre leur permis de conduire. Trois jeunes conducteurs, qui ne doivent pas dépasser 0.09 mg/l d'alcool, ont également été verbalisés pour des taux inférieurs à 0.40 mg avec une perte de six points sur leur permis.



Par ailleurs deux chauffeurs titulaires du permis depuis moins de deux ans ont été dépistés positifs aux stupéfiants à l'aide des nouveau kits de prélèvement salivaires. Leur permis a été retiré sur le champ.



86 infractions dont 79 graves génératrice d'accidents



Au total les motards ont relevé 86 infractions dont 79 graves génératrices d'accidents parmi lesquelles 10 dépassements de la vitesse avec interception, 16 téléphones au volant ou distracteurs, huit défauts de port de la ceinture et deux non respect des règles de priorité. Vingt-deux permis ont été retirés



Les gendarmes du Tampon ont en parallèle mené une opération de lutte contre les conduites addictives de 5 heures à 7 heures dimanche ce matin. Cinq conduites sous l'emprise de l'alcool ont été constatées dont trois délits avec le taux le plus élevé 0.88 mg/l.