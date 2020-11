A la Une . St-Gilles : Des parents manifestent contre le port du masque obligatoire pour les élèves

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 21 Novembre 2020

Une manifestation a été organisée ce vendredi devant le collège des Aigrettes (Saint-Gilles) par le collectif Voix Libre 974 et Parents 974 (branche de ce collectif) pour protester contre le port du masque obligatoire en milieu scolaire.



Les parents dénoncent des "punitions et sanctions abusives" et indiquent vouloir "prévenir des risques de multiplication des effets secondaires en lien avec la chaleur". Selon le collectif, le protocole sanitaire "entrave le bon développement physique, psychosocial et moral" et semble ainsi violer la Convention internationale des droits de l'Enfant.



"Nous confirmons à travers notre sondage qu'une grande majorité des enfants expriment avoir des maux de tête fréquents, des troubles de la concentration, de l'anxiété, de la fatigue, la sensation d'étouffer et bien sure des difficultés respiratoires", est-il indiqué. "Il y a des pressions pour que les enfants remontent leurs masques sur leur nez… Ils supportent le masque depuis le mois de mai, 8 à 10h par jour. Certains vont se cacher dans les toilettes pour respirer !”



"Il est grand temps de respecter les recommandations de l'OMS à ce sujet en climat chaud et humide", indique encore le collectif, qui évoque de "nombreuses études scientifiques qui démontrent que la covid-19 n'est pas un virus qui concerne les enfants". Outre l'arrêt de l'obligation généralisée du port du masque dans le milieu scolaire et la fin des sanctions pour les élèves, ces parents montrent leur opposition à une potentielle vaccination obligatoire.





