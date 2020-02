St-Gilles: Collision entre un automobiliste et un motard sur la route du Théâtre, circulation difficile dans le secteur

Un accident s'est produit ce matin peu avant 11h30 sur la route du Théâtre à Saint-Gilles, non loin du marché forain, entre un véhicule léger et une moto. Le choc entre les deux véhicules a été particulièrement violent comme on peut le constater sur les photos. Pris en charge par les secours, le motard, violemment projeté au sol, souffre de multiples blessures.



Cette collision impacte fortement la circulation dans le secteur, notamment dans le sens descendant.