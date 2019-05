St-Gilles: Avant le dragage du port, un sauvetage des oursins

Les travaux annuels de désensablage du port de Saint-Gilles les bains commenceront demain, mais cette année, le traditionnel désensablage s'accompagnera d'un réalignement des blocs rocheux le long des digues. Les blocs ont en effet été déplacés au fil des années, de par la houle, au point d'entraver légèrement le passage des bateaux.



Les blocs rocheux sont un lieu d'habitat pour les oursins et les concombres de mer, qui sont donc ramassés ce jour par une équipe de biologistes de CREOCEAN Océan Indien. Plusieurs centaines d'oursins seront placés de l'autre côté de la digue le temps des travaux, puis recoloniseront peu à peu les rochers.



Au cours de leur pêche aux oursins, les biologistes ont ramassé des déchets : canettes, bouteilles en plastique, filets de pêche... et le déplorent. Mais surtout, des morceaux de poissons pélagiques (thon, espadon) ont été retrouvés dans l'enceinte du port et à son entrée, signifiant que des pêcheurs jettent leurs déchets de pêche sans vergogne dans le port. Des déchets qui mettent la vie des baigneurs en danger, attirant possiblement les requins.