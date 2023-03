A la Une . St-Gilles : Alcoolisée, elle perd le contrôle de son véhicule et tue son enfant de 5 ans

Une mère de famille était jugée ce mardi en correctionnelle pour avoir accidentellement tué son enfant lors d'une sortie de route survenue sur la RN1 en juin 2022. Par IS - Publié le Mercredi 8 Mars 2023 à 14:06





Un peu plus tard, Devany S., 27 ans, perdait La conductrice roulait avec 0,91 gr/l d'alcool dans le sang et positive aux stupéfiants. Lors de cette funeste soirée, elle avait consommé quelques bières et du vin chez des amis avant de regagner son domicile en compagnie de son marmaille âgé de 5 ans. Lors d'un rapide arrêt devant chez la grand-mère, le bambin a vraisemblablement détaché sa ceinture de sécurité sans que personne ne le remarque.Un peu plus tard, Devany S., 27 ans, perdait le contrôle de son véhicule en effectuant un dépassement . La voiture avait percuté le rail de sécurité sur la RN1 au niveau de St-Gilles-les-Bains avant de traverser la route, de heurter le caniveau et de faire plusieurs tonneaux. Grièvement blessée et très choquée, la malheureuse n'avait pas évoqué la présence de son fils à bord aux témoins qui étaient venus lui porter les premiers secours en attendant l'arrivée des pompiers. Des habits d'enfant éparpillés avaient intrigué les personnes présentes sur les lieux. De rapides recherches avaient permis de découvrir le corps du garçonnet éjecté de l'automobile maternelle et décédé sur le coup

Ce mardi, la mère de famille toujours très éprouvée par ce drame a demandé pardon à son fils à la barre du prétoire du palais de justice de Champ Fleuri.



Alors que 3 ans de prison avec sursis étaient requis à son encontre, la prévenue au casier judiciaire vierge a été condamnée à 1 an de prison avec sursis.