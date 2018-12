St-Gilles: À une allure impressionnante, il finit sa course dans une station

C’est la fête ! En cette fin d’année, on oublie les soucis – que certains noient dans l'alcool -, on profite et on se prépare pour une prochaine année qui, on l’espère, sera meilleure. Mais les forces de l’ordre mettent en garde les automobilistes avant cette période où la conduite est dangereuse et les conséquences parfois dramatiques.



Le drame a d’ailleurs été évité ce dimanche matin à Saint-Gilles, grâce au hasard, et non au conducteur. Sortie de boîte à 5h55. Un homme de 32 ans quitte la Saline et se dirige vers Saint-Gilles. Mais la vive allure du véhicule ne lui permet pas de maîtriser le rond-point de la station Vito, rue Général de Gaulle. Il le traverse donc, en passant par les fleurs et atterrit dans la station de l’autre côté, percutant la voiture d’un employé garée à l’intérieur.



À l’arrivée des secours, l’homme est allongé par terre, dans un bain d’huile. Fort heureusement, il n’est pas blessé ; sa passagère non plus. Et aucun autre automobiliste, piéton ou cycliste ne se trouvait sur place au moment de la sortie de route.



La veille de la Saint-Sylvestre, il y a des chances pour que les gendarmes ne lui fassent pas de cadeau.