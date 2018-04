St-Denis: un quinquagénaire retrouvé mort à son domicile

Ce sont des proches inquiets qui ont tiré la sonnette d'alarme, lorsqu'ils ont remarqué que l'homme de 55 ans ne répondait plus à leurs coups de fil.



Ils ont appelé les secours vers midi, mais il était trop tard pour sauver le quinquagénaire décédé chez lui.



"Le médecin qui a examiné le corps a émis un obstacle médico-légal", souligne le JIR. L'homme avait une plaie et un hématome au crâne, mais rien ne laisse pourtant supposer à une infraction. L'appartement était fermé.



Une autopsie devrait être réalisée demain lundi afin d'établir la cause du décès: à savoir une chute mortelle ou une agression.