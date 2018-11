La grande Une St-Denis se réveille avec la gueule de bois

On peut circuler à peu près partout ce matin à Saint-Denis, même si c'est encore difficile. Même le dernier barrage qui avait tenu durant toute la nuit au niveau de Gillot a finalement été levé tôt ce matin.



Mais les rues, et en particulier les ronds-points, portent encore les stigmates d'une nuit très agitée.



A tous les ronds-points du boulevard Sud en particulier, des restes encore fumants attestent des barrages érigés dans la nuit, avec par exemple au carrefour du Moufia, une voiture totalement calcinée qui obstruait encore partiellement le passage de la 4 voies.



La pluie a fait son apparition sur Saint-Denis depuis 7h30, ce qui devrait calmer les ardeurs de ceux qui voudraient remettre ça aujourd'hui.

Le Moufia



Le secteur du Moufia a été l'un des plus agités cette nuit, avec notamment le pillage du Score Express.









Des pillards, avec souvent de très jeunes manifestants et même quelques jeunes filles, ont réussi à pénétrer à l'intérieur du magasin après avoir forcé un rideau métallique et sont repartis avec tout ce qu'ils ont pu emporter.

Des barrages ont été dressés dans tout le quartier et de nombreux témoignages ont signalé la présence de jeunes, voire de très jeunes, souvent alcoolisés, qui n'hésitaient pas à racketter les automobilistes en leur réclamant 10€ pour avoir le droit de passer.



Des vols se sont également produits à l'intérieur de voitures. Une sacoche et des téléphones portables ont ainsi été dérobés.

Des débris fumants obstruent encore toutes les rues du quartier du Moufia.

Le Chaudron



Les incidents de cette nuit n'ont pas empêché les forains d'installer leurs étals tôt ce matin et les habitants du quartier se pressaient comme si de rien n'était pour acheter leurs légumes.











Le Vauban



De nombreux manifestants ont essayé de s'en prendre au Score du Vauban mais les policiers étaient présents en force et ont pu repousser les casseurs en direction des Camélias



Les Camélias



Après avoir été repoussés du secteur du Vauban, les manifestants se sont retrouvés autour des stations Tamoil et Total des Camélias où de véritables scènes de guérilla urbaine se sont produites.

Les casseurs ont lancé des galets et des cocktails molotov sur les forces de l'ordre et même sur les voitures des automobilistes qui passaient par là.

Ce matin, tout est revenu à la normale.

La Montagne



Même le secteur de la Montagne a été touché et, comme en ville de Saint-Denis, les débris encore fumants dans les carrefours sont là pour attester des barrages de la nuit.

Pierrot Dupuy Lu 2923 fois