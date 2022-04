St-Denis lance la 2ème édition de son budget participatif

Le communiqué :



Après le succès de la première édition, expérimentale, du Budget Participatif, Saint-Denis lance le 15 avril 2022 la deuxième édition : même recette, même budget, avec plus de temps. La Ville maintient et renforce ainsi le principe de démocratie participative auquel elle est attachée et offre aux Dionysien.nes l’opportunité de bâtir jour après jour le territoire qui leur ressemble.



LE BUDGET PARTICIPATIF, QU’EST-CE QUE C’EST ?



Le Budget Participatif est un outil de démocratie participative parmi d’autres (Comités d’Action Citoyenne, Conseil Citoyen, etc.). Il permet d’allouer une part du budget d’investissement de la Ville à des projets pensés, proposés et votés par les citoyen.nes. Pour les Dionysien.nes, c’est donc un moyen de s’impliquer dans la vie de Saint-Denis et de participer à la co-construction de la ville où il fait bon vivre. Pour rappel, en 2021, la Ville de Saint Denis a initié le tout premier budget participatif de La Réunion, mais aussi des Outre-Mer. Et celui-ci a remporté un vif succès, avec 289 projets déposés en 3 semaines, et 23 projets élus par le vote citoyen.



LANCEMENT DE LA 2ÈME ÉDITION



Après cette première édition expérimentale, qui s’est déroulée sur un temps très court (3 mois), la Ville de Saint-Denis est heureuse de lancer l’édition 2022 du BP, sur 7 mois. Le budget alloué reste inchangé : 1,5 millions d’€ dédiés au financement des idées proposées et votées par les Dionysien.nes.



DU 15 AVRIL AU 5 JUIN : L’APPEL À IDÉES



Dès 16 ans, tout.e Dionysien.ne ou personne ayant un intérêt ou exerçant des activités sur Saint-Denis peut déposer une idée., à titre individuel ou collectif. L’idée peut concerner un quartier de Saint-Denis ou toute la ville, et doit s’intégrer aux compétences de la Ville :

• Espaces verts, nature en ville, biodiversité,

• Transport et mobilité,

• Maîtrise et production d’énergie,

• Aménagements des espaces publics et mobiliers urbain, valorisation du patrimoine,

• Citoyenneté, innovation sociale ou numérique,

• Santé, solidarités,

• Éducation, jeunesse,

• Culture, loisirs, sport,

• Propreté urbaine, réduction des déchets.



Dès le 18 avril, des réunions d’information seront organisées dans chaque quartier, de 16h30 à 18h. L’occasion d’en savoir plus, d’échanger des idées avec la Ville et les autres porteurs de projets.



DU 6 JUIN AU 23 OCTOBRE : L’ANALYSE DES IDÉES



Les services de la Mairie procèderont ensuite à l’analyse des idées proposées, afin de les transformer en projets. Ils vérifieront pour cela leur faisabilité technique, juridique et financière. Pour être recevables, les idées doivent :

• relever de l’intérêt général,

• entrer dans les champs de compétence de la Ville (voir ci-dessus),

• constituer une dépense d’investissement, sans générer de dépenses de fonctionnement pour la Ville de Saint Denis,

• être déposées par un.e Dionysien.ne ou une personne justifiant d’une activité à Saint Denis, à titre individuel ou collectif, à partir de 16 ans,

• ne pas inclure de rémunération financière individuelle pour son porteur,

• concerner l’un, plusieurs ou l’ensemble des 20 quartiers de Saint-Denis • ne pas dépasser un montant total de 80 000 €.





DU 24 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE : LE VOTE CITOYEN



Les idées devenues projets seront alors soumises au vote des Dionysien.nes de plus de 16 ans. Chaque votant pourra voter pour 5 projets maximum, à classer selon ses préférences :

• 1er projet (projet préféré) = 5 points

• 2ème projet = 4 points

• 3ème projet =3 points

• 4ème projet = 2 points

• 5ème projet (projet le moins apprécié) = 1 point



La Mairie de Saint-Denis s’engage ensuite à réaliser les projets lauréats dans un délai de 2 ans, entre 2022 et 2024.



COMMENT PARTICIPER ?



Tout se passe sur la plateforme numérique bp.saintdenis.re où il sera possible de :

• déposer son projet,

• voter pour ses projets préférés,

• suivre en temps réel le déroulement du budget participatif et l’évolution des projets,

• se tenir au courant des évènements et démarches de démocratie participative dans Saint-Denis.



Cette année, il sera également possible de déposer son idée en version papier, dans l’une des mairies annexes de la Ville.



Plus d’informations :

• bp.saintdenis.re

• jeparticipe@saintdenis.re

• 0693 88 52 20

• Dans le Guide du porteur de projet, disponible dans toute les mairies annexes



Jean-François Hoareau, élu délégué au budget participatif : « Après le succès de la première édition, nous sommes très optimistes pour la deuxième ! On espère faire encore mieux, avec plus de participation, puisque la phase de consultation est plus longue. En plus, les Dionysien.nes et les participant.es verront se réaliser les 23 projets retenus dans le cadre du Budget Participatif 2021. Pour cette deuxième édition, on espère avoir la même dynamique. C’est important que les citoyens participent, fassent remonter leur demande, qui plus est dans un cadre transparent. Le Budget Participatif leur donne les moyens de réaliser de manière concrète des projets d’intérêt général, des projets qui leur tiennent à cœur. C’est tout l’intérêt de la démocratie participative. À terme l’objectif est d’augmenter le budget d’année en année. »