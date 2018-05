Faits-divers St-Denis: il tente de se suicider après avoir violé sa compagne et tenté de l'assassiner Dimanche dernier, un homme a tenté de tuer sa compagne, après l'avoir violée. Après l'avoir abandonnée, le quarantenaire a tenté de mettre fin à ses jours. L'homme est pour le moment en garde à vue dans sa chambre d'hôpital et sera mis en examen pour tentative d'assassinat, viol et violences.

Même si personne ne connaît les intentions de cet homme de 40 ans, la scène qui s'est produite dimanche dernier dans un quartier de Saint-Denis a été extrêmement violente. Le quarantenaire aurait attaché sa compagne pour profiter d'elle. Mais une fois l'avoir violée, il ne s'est pas arrêté là. Des actes d'une telle violence, qu'ils ont failli coûter la vie à la jeune femme.



Il l'aurait également traînée dans la baignoire, l'obligeant à rester assise, tout en remplissant la baignoire d'eau. Comme le souligne le Quotidien, il aurait cherché partout un sèche-cheveux, dans le but d'électrocuter sa compagne avant de la noyer, mais en vain. Il a réalisé la gravité de son geste et a pris la fuite.



Trois jours plus tard, il a tenté de mettre fin à ses jours en ingérant un produit toxique, ce qui l’a conduit tout droit aux urgences du CHU de Bellepierre. Bien que la victime ait porté plainte, l'agresseur est en état grave depuis mercredi. Dans l'incapacité de parler à cause de l'acide qui lui a brûlé la gorge, il n'a pu être entendu qu'au cours de la journée d'hier.



Les policiers lui ont alors annoncé dans sa chambre d'hôpital qu'il était placé en garde à vue. Cette dernière a été prolongée car la substitut du procureur a demandé l'ouverture d'information judiciaire. Il devrait recevoir ce samedi la visite du juge d'instruction, pour sa mise en examen pour tentative d'assassinat, viol et violences.



Un débat devrait ensuite avoir lieu entre l'homme et le juge des libertés pour comprendre réellement ce qu'il s'est passé. Le sort de l'agresseur sera alors connu à ce moment-là. Charline Bakowski Lu 3771 fois





