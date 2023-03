A la Une . St-Denis et St-Pierre: L'Intersyndicale prévoit grève et manifestation le jeudi 6 avril prochain

L’intersyndicale appelle les salariés, les jeunes et les retraités à continuer de se mobiliser en participant massivement à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi 6 avril prochain. Ce sera la onzième depuis le début du mouvement de protestation. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 31 Mars 2023 à 11:03

Le communiqué :



Depuis le 19 janvier, des millions de travailleurs manifestent contre la réforme des retraites : 64 ans, c'est toujours non, 62 ans c'est déjà trop ! Depuis l'annonce du 49.3, la colère est immense et s'est une nouvelle fois manifestée lors de la grève du mardi 28 mars. Les salariés montrent une nouvelle fois leur détermination à ne rien lâcher. Rien n'est perdu !



L’intersyndicale appelle les salariés, les jeunes et les retraités à continuer de se mobiliser en participant massivement à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi 6 avril. A La Réunion, 2 manifestations sont organisées à :

- St Denis : départ du petit marché à 9 h et arrivée à la préfecture

- St Pierre : Départ rond-point MaC Do à 9 h et arrivée au Front de mer.

Rappelons qu'en 2006, malgré le vote par le 49-3 du Contrat Première Embauche, celui-ci n’a jamais été appliqué grâce à la poursuite des grèves. En 2020, le 49-3 avait été décidé pour la réforme des retraites à points, elle a finalement été retirée. Le président Macron porte la responsabilité de la situation sociale et politique. Il ne nous laisse pas d'autre choix que de poursuivre le combat jusqu'au retrait en utilisant nos propres armes, c'est-à-dire la grève et les manifestations...