St-Denis: Une vaste opération de sensibilisation des usagers de la route

En fin d'après-midi, non loin du Petit Marché à Saint-Denis, les policiers ont mené une vaste opération de sensibilisation des usagers de la route.



En cette période de braderie, tous les usagers se rencontrent sur la route et ne connaissent pas forcément leurs bons droits. Bus, automobilistes ou encore piétons et cyclistes: chacun doit se responsabiliser et faire preuve de courtoisie.



"Même à 20 km/h, une voiture peut causer des dégâts corporels extrêmement graves en cas de collision avec un cycliste ou un piéton", souligne le commandant Thierry Dambreville dans les colonnes du JIR.



Il précise également que plus de 353 accidents de la route ont été enregistrés depuis le début de l'année et 28 personnes ont déjà perdu la vie.