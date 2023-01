La grande Une St-Denis : Une piétonne entre la vie et la mort après un terrible choc

Ce samedi vers 5 heures du matin, une femme a été grièvement blessée dans un accident de la route dans le quartier de Deux Canons dans le chef lieu. Par IS - Publié le Samedi 28 Janvier 2023 à 09:30

Il est 5 heures ce samedi matin lorsqu'une piétonne traverse la route depuis le kiosque à pique nique côté mer au niveau de la station service située dans le quartier Deux Canons à proximité du front de mer. Pendant ce temps, une conductrice venant de Ste-Marie circule en direction de Ste-Marie. Selon les premiers éléments, elle n'aurait pas vu la femme qui traversait la trois voies. Le choc a été brutal entre la malheureuse et le véhicule et le pronostic vital de la piétonne percutée de plein fouet serait engagé.



Les services du SAMU ainsi que les forces de l'ordre ont été rapidement engagés. La victime a été transférée d'urgence au CHU de Bellepierre. Une enquête a été ouverte. Selon nos informations, la conductrice a été placée en garde à vue dans les locaux du commissariat de Malartic.