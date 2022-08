A la Une . St-Denis : Une locataire décède dans l'incendie de son appartement

Cette nuit, vers 23h15, un incendie s'est déclaré dans l'appartement d'une locataire de la rue Stanislas Gimart dans le chef lieu. Une femme de 56 ans a perdu la vie. Par IS - Publié le Dimanche 7 Août 2022 à 09:00

Une femme de 56 ans est décédée dans l'incendie de son appartement cette nuit. Le feu s'est déclaré vers 23h15. Une quarantaine de personnes résidant dans cet immeuble du quartier des Deux Canons ont été évacuées alors que les pompiers s'affairaient à lutter contre les feu.



Selon les premiers témoignages, la malheureuse qui a péri dans les flammes aurait pu accidentellement provoquer l'incendie. Au cours de la nuit, les habitants ont pu regagner leur logement.



Une enquête a été ouverte et une autopsie sera réalisée les jours prochains afin de déterminer les causes exactes et les circonstances du décès.