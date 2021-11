Culture St-Denis : Une galerie d'art éphémère avec des oeuvres de grands artistes réunionnais

Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 1 Novembre 2021 à 15:29

On connaissait les magasins et les restaurants éphémères, voici maintenant les galeries d'art éphémères.



L'idée a germé dans la tête de l'avocat bien connu Thierry Gangate à la suite de sa rencontre avec une spécialiste en art, une Réunionnaise installée à Paris, Marine Kerbidi.



Thierry Gangate s'est lancé dans une nouvelle activité, celle de mandataire d'artiste. Il s'agit d'une nouvelle corde à l'arc des hommes de robe qui leur permet de représenter et de gérer l'image d'artistes. Ils peuvent négocier des contrats pour leur compte ou encore les représenter dans leurs relations contractuelles avec des partenaires.



A la suite de leur rencontre, Thierry Gangate et Marine Kerbidi ont lancé AHIO (Art & Heart Indian Ocean) et ils ont saisi l'opportunité de la disponibilité d'un grand local, dans le bas de la rue Jean Chatel à Saint-Denis, pour lancer une galerie d'art qui n'allait rester ouverte que quelques heures samedi. L'occasion de permettre à des amateurs d'art, et qui sait des acheteurs, d'admirer les oeuvres de Jace, Jean-Luc Gigant, Esther Hoareau, Nirveda Alleck, Kako, YZ, Richard Riani, Gilbert Clain, Marine Kerbidi, Stéphanie Hoareau, David Saminadin, William Zitte ou encore de Philippe Turpin...



De très nombreuses personnes se sont déplacées. Une grande réussite qui en appelle d'autres. Marine Kerbidi nous a révélé que d'autres expositions du même style pourraient avoir lieu prochainement dans d'autres endroits de l'ile.







Thierry Gangate et Marine Kerbidi





