St-Denis: Une femme est décédée écrasée par son 4x4

Un terrible accident s'est produit ce samedi matin à Sainte-Clotilde, à la Cité Jamalac.



Alors qu'elle tentait de retenir son 4X4 dans une pente, dont les freins avaient lâché, une femme a été écrasée par son véhicule qui lui a roulé dessus.



Pompiers et SAMU présents sur place ont pu dégager son corps de dessous la voiture.



Mais gravement blessée, son pronostic était engagé et au final, elle n'a finalement pas survécu au choc et a succombé à ses blessures.