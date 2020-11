A la Une . St-Denis: Une cinquantaine d'infractions relevées, une conductrice arrêtée avec 1,2g d'alcool dans le sang aux Camélias

A l'occasion de ce début de week-end, la Délégation Départementale de la Sécurité Routière du SIAAP a réalisé dans la nuit de vendredi à samedi un contrôle routier. Les usagers du front de mer du chef-lieu, et particulièrement ceux circulant Boulevard Rambaud, lieu fréquemment utilisé par des adeptes de démonstrations motorisées, ont été ciblés. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 14 Novembre 2020 à 06:43 | Lu 1874 fois

Cet axe est, à ce titre, l'objet d'une continue attention des forces de Police au regard des dangers et gênes que représentent la répétition de ces "runs" ou actions de "pousse" avec parfois le public associé.



L'opération a regroupé une quinzaine d'effectifs issus de la Formation Motocycliste, du Groupe de Sécurité Routière et de la Section de Nuit, l'opération se déroulant sous couvert d'une réquisition du Procureur de la République, cadre facilitant les contrôles des personnes et des véhicules.



Si la présence d'aucun regroupement de public n'était relevée, une cinquantaine d'infractions routières étaient tout de même constatée en moins de deux heures.



Plus précisément, sept délits faisaient l'objet d'une procédure (cinq défauts d'assurance, une conduite malgré une annulation judiciaire du permis et un défaut de permis de conduire).



Quarante-deux contraventions étaient formalisées, certains usagers adoptant un comportement inadapté. Ainsi, six non-respects de la vitesse autorisées étaient réprimés, ainsi que le non respect des distances de sécurité.



Plusieurs véhicules contrôlés présentaient eux des anomalies (échappement provoquant une fumée excessive, feux et plaques non conformes, pneu lisse, modification technique...) représentant elles une douzaine d'infractions.



Des "supercars" et autres véhicules de forte puissance étaient contrôlés: Porsche, Ferrari, Subaru et autre Audi R8; certains de leur conducteur n'échappant pas à une verbalisation. Ainsi, sans contrôle technique et faute d'assurance, une Ferrari F430 restait sur le parking et était immobilisée au même titre que six autres véhicules.



Enfin, à l'issue du contrôle, la Police Secours intervenait lors d'un accident aux Camélias. Il s'avérait que la conductrice responsable conduisait avec une alcoolémie de 1,32 g. d'alcool par litre de sang.



Vitesse, alcool, accident... les contrôles se poursuivront.















