Blog de Pierrot St-Denis : Une cession de terrain au mari de la secrétaire du maire qui fait jaser

L'affaire doit venir au prochain conseil municipal de Saint-Denis, samedi. Et elle risque de faire du bruit, surtout après cet article.



Le rapport n°17 semble en apparence bénin et il aurait normalement dû être voté sans problèmes.



Il porte sur la vente d'un terrain par la mairie à un particulier, au prix des Domaines.



Une affaire particulièrement intéressante pour un promoteur car cet organisme étatique a la -fâcheuse- habitude d'énormément sous-évaluer le prix des terrains.



Il faut dire qu'en général, ces évaluations se font au bénéfice de collectivités ou de l'Etat et qu'on part du principe que c'est normal, au nom de l'intérêt public.



Il n'est pas rare que les terrains évalués par les Domaines soient estimés trois fois moins cher que le prix du marché. Quand ce n'est pas beaucoup plus... L'écart a parfois été de x10 !



Mais il arrive parfois, rarement, que l'opération se fasse dans le sens inverse et que ce soit un particulier ou un promoteur qui achète un terrain à une collectivité. Et là, c'est le jackpot.



C'est la chance qui arrive à un dénommé Jean-Luc Ramassamy, à qui la mairie s'apprête à céder un terrain d'environ 2.750m2 situé entre le boulevard Jean Jaures et l'immeuble Futura, en plein sur le boulevard Sud, pour y édifier une station-service.



Ca tombe bien, elle serait juste en face de la station Shell, située de l'autre côté du boulevard Sud.



C'est dire si l'emplacement est en or.



Estimation de France Domaine : 1.800.000€, soit 650€/m2. Un cadeau pour un terrain à cet endroit-là !



Jusque là, on aurait juste pu se dire que voilà quelqu'un qui a beaucoup de chance. D'autant que le rapport qui va être présenté samedi aux élus précise bien que "ces dernières années, plusieurs promoteurs avaient fait connaitre leur intérêt pour réaliser des projets de construction immobilière sur ce site d'environ 5.000m2, mais aucun projet n'a abouti". Pour quelles raisons? Du fait de défaillances de ces promoteurs ou de bâtons dans les roues mis par la mairie? Nul ne le sait...



Mais est-ce simplement de la chance?



Est-ce que le fait que sa femme soit la secrétaire du cabinet de Gilbert Annette n'aurait pas grandement orienté le choix de la mairie?



Comment se fait-il que le Cabinet justement, soit très vigilant au fait que ces terrains aux prix défiant toute concurrence ne soient pas cédés à des membres de familles d'élus (sauf quand il s'agit du neveu du 1er adjoint Jacques Lowinski...) et que là, on ait laissé passer une telle manoeuvre "gros doigt"?



Parce qu'on avait parié sur le fait que personne le remarquerait? Raté !



Et cette affaire interpelle d'autant plus que le boulevard Sud compte déjà deux stations services. Une Shell située dans le sens St-Denis/Ste-Marie, on la dit, mais aussi une autre installée en face de Réunion 1ère, dans le même sens de circulation que celle qui est projetée.



Quel intérêt d'avoir deux stations-services à 1 ou 2 km de distance, et par la même occasion de diminuer fortement le chiffre d'affaires de celles qui sont déjà en place?



Quel intérêt sinon celui de vouloir faire plaisir à des proches? Pierrot Dupuy Lu 12200 fois





