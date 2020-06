La grande Une St-Denis: Une centaine de personnes rassemblées en hommage à George Floyd

Publié le Mardi 2 Juin 2020

Alors que les manifestations se multiplient et les émeutes éclatent aux Etats-Unis, un rassemblement s’est tenu au Jardin de l’Etat ce mardi soir contre les violences policières et en hommage à George Floyd, décédé suite à des violences policières le 25 mai. Un hommage aux autres victimes également, comme Adama Traoré, Eric Garner ou encore Tyrone Gibson.



Une centaine de personnes a donc participé au #BlackoutTuesday de ce mardi 2 juin en étant présents. "Tout le monde qui se sent concerné est invité et tout le monde devrait se sentir concerné", a déclaré Marine Clain, porte-parole du rassemblement.



Ils sont donc descendus en silence, des pancartes "I can't breathe" et des bougies à la main, jusqu'à la préfecture où ils ont tenu une minute de silence à genou, le poing en l'air. "Ça ne concerne pas seulement les États-Unis et la métropole mais le monde entier. La Réunion n'est pas à l'abri de violences policières", ajoute-t-elle. Marcher sans rien dire, donc, pour s'exprimer. "Rester dans le silence c'est presque complice".





