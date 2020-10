La grande Une St-Denis: Une carabine saisie, des fumeurs de zamal contrôlés, un squat vidé

Les policiers du Service d'Intervention d'Aide et d'Assistance de Proximité ont mené une opération sur la journée à Saint-Denis. Ils ont relevé une quinzaine de contraventions, ont saisi une arme, des pièces de moto et ont évacué des personnes qui occupaient illégalement un appartement.

Le communiqué du SIAAP



Ce mercredi 7 octobre entre 8h et 18h, les effectifs de la Police Nationale du Service d'Intervention d'Aide et d’Assistance de Proximité (SIAAP) ont procédé à diverses opérations anti-délinquance ciblées sur l'ensemble de la circonscription de sécurité publique de Saint-Denis.



En effet, prenant en compte les divers échanges avec les citoyens, sur la voie publique, et avec nos partenaires institutionnels dans le cadre du développement de la police de sécurité du quotidien, le SIAAP a engagé une trentaine de policiers (Compagnie Départementale d'Intervention, BAC, Unité cynotechnique stupéfiant et Formation Motocycliste) tout au cours de la journée dans les secteurs suivants: rue maréchal Leclerc, ruelle Camp Jacquot, ruelle pavée, secteur du moufia.



Au cours de ces opérations, dont deux effectuées sous réquisition de du Procureur de la République aux fins de contrôles d'identités, fouilles de véhicules et visites de parties communes de locaux d'habitations dans la recherche de produits stupéfiants et d'objets volés, une quarantaine de personnes ont été contrôlées, une soixante de véhicules fouillées et une vingtaine de cyclomoteurs ont été contrôlés.



L'ensemble des ces opérations anti-délinquance ont permis de révéler une quinzaine d'infractions dont deux stationnements sur pistes cyclables (montant forfaitaire de 135€/contravention) et trois procès-verbaux pour usage de produits stupéfiants (zamal pour un montant forfaitaire de 200€/contravention).



De même, une carabine à plomb ainsi que des pièces de motos détachées ont été découverts lors de la visite des parties communes des locaux d'habitations. Enfin, un appartement illégalement occupé par une quinzaine d'individus a été évacué par les forces de police SIAAP.



La population présente lors de ces contrôles a remercié et très favorablement accueilli les effectifs du SIAAP engagés pour leur sécurité et la tranquillité publique."