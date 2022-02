St-Denis : Une bagarre au couteau dans un bus de Citalis

Chaque jour, le réseau CITALIS transporte des milliers de personnes grâce à ses 70 lignes sur tout le territoire de la CINOR.



Ce réseau est exploité par un groupement de 7 entreprises de transport. Ce groupement de professionnels s’efforce quotidiennement de réunir les conditions pour assurer un service public de qualité, dans le respect des règles de sécurité.



250 conducteurs sont ainsi mobilisés chaque jour de semaine pour permettre à plus de 48 000 voyageurs journaliers de se déplacer.



Dans la soirée du jeudi 17 février 2022, une bagarre au couteau est survenue dans un bus de la ligne 8, aux alentours de 20H dans le secteur du Butor.



CITALIS regrette cet incident qui est le fait de comportements individuels inacceptables de deux individus, heureusement interpellés par les forces de l’ordre et qui feront l’objet de poursuites judiciaires.



CITALIS souhaite rassurer sa clientèle et affirmer qu’elle met tout en oeuvre pour assurer sa mission de service public et transporter sa clientèle dans les meilleures conditions de sécurité.



La Direction du réseau CITALIS souhaite exprimer :

Tout son soutien au Conducteur du bus, en état de choc

Sa satisfaction face au professionnalisme de l’équipe de contrôle et à l’intervention rapide des forces de l’ordre

Sa détermination à lutter contre tout acte d’incivilité affectant la mission de service public dont elle a la charge.