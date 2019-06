St-Denis: Un vendeur de chimique interpellé en flagrant délit

Un vendeur de chimique a été interpellé jeudi dernier en flagrant délit. L’homme, à la recherche de consommateurs, circulait en voiture dans les rues de St-Denis accompagné d’une femme et d’un enfant, indique le Quotidien.



10 grammes de cette drogue dévastatrice ont été retrouvés en sa possession et 50 grammes de produits à son domicile. L’homme de 35 ans a expliqué aux enquêteurs s’être fourni sur internet et composer lui-même le mélange.



Il a été placé en détention provisoire hier et, en attendant les résultats d’analyse, devrait être jugé la semaine prochaine devant le tribunal correctionnel de St-Denis.