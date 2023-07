A la Une . St-Denis : Un trentenaire poursuivi pour des caresses intimes à deux fillettes au parc de la Trinité

Deux fillettes de 8 et 7 ans sont les victimes présumées d'un père de famille qui accompagnaient ses propres enfants au parc de la Trinité. L'homme leur aurait touché le sexe et les fesses en haut du toboggan. Placé en détention provisoire en attendant son procès différé au 11 août prochain, le mis en cause vient de quitter la maison d'arrêt à la faveur d'un contrôle judiciaire. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 6 Juillet 2023 à 06:50

Le 11 juin dernier, un attroupement se forme autour d'un des toboggans du parc de la Trinité à Saint-Denis. Une famille s'en prend directement à un père de famille qui, lui aussi, accompagnait ses enfants aux jeux. Car en haut du toboggan, le trentenaire aurait touché les fesses et le sexe d'une fillette de 8 ans sous prétexte de lui apporter de l'aide. Prévenu, les parents de l'enfant veulent en découdre.



L'intéressé âgé de 37 ans est interpellé et placé en garde à vue. Le parquet de Saint-Denis décide alors de le juger sous le régime de la procédure accélérée. Mais une expertise psychiatrique est requise pour compléter son dossier et aucun expert n'est disponible avant le 9 août prochain. Le mis en cause est placé en détention provisoire suite à son passage dans le cabinet du juge des libertés et de la détention afin de "prévenir le risque de récidive". Une comparution à délai différé est prévue le 11 août prochain.

Entre temps, une autre plainte est déposée contre le même homme pour des faits similaires. La victime supposée est une fillette de 7 ans qui le reconnait sur planche photographique. Selon les premiers éléments, les deux victimes présumées ne se connaissaient pas.



Ce mardi, le prévenu faisait par la voix de son avocat Me Nicolas Normand une demande de placement sous contrôle judiciaire. "Il peut vivre loin de sa famille en attendant d'être jugé. Le dossier n'est pas clair et il n'est pas du tout certain que la seconde plainte vienne corroborer la première" a développé le conseil.



Contre l'avis de l'avocate générale, la chambre de l'instruction a fait droit à la demande du prévenu qui a été placé sous contrôle judiciaire.