St-Denis : Un réseau hôtelier de prostitution démantelé

Un réseau de proxénétisme hôtelier présumé a été démantelé par les policiers de la sûreté départementale, relate le JIR.



Loin de la rue, le réseau de prostitution était établi dans des appartements, offrant discrétion et sécurité à un type de clientèle.



En plein centre-ville de Saint-Denis, des appartements sont réservés à des passes. La clientèle circule par bouche à oreille, rendez-vous téléphoniques ou pris sur internet. Les appartements appartiennent à des commerçants de la place, en rapport avec le commerce du sexe et d’objets érotiques.



Une enquête pour proxénétisme en bande organisée a été ouverte. Après des heures de surveillance et des mois d’enquête, les policiers de la sûreté départementale mènent à bien leur coup de filet hier matin.



Cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue à Malartic et 10.000 euros en espèces ont été saisis.