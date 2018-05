St-Denis : Un rassemblement pour la paix en Palestine

Un rassemblement pour la paix en Palestine a été organisé ce mercredi 16 mai au Barachois. Organisé par l'association Réunion-Palestine, ce rassemblement fait écho à l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, qui a provoqué lundi des manifestations mortelles à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Pour rappel, côté palestinien, 55 personnes ont été tuées par les soldats israéliens et plus de 2 700 personnes ont été blessés.



"Depuis un mois qu’ils marchent pour la paix, les Palestiniens tombent sous les balles de l’armée israélienne. Face à ce mépris du droit humain et à ce crime contre l’Humanité qui se déroule sous nos yeux, nous appelons les Réunionnais à montrer leur solidarité pour une Palestine libre", indique le collectif Réunion-Palestine.



Un rassemblement en présence du PCR et du Parti de Gauche. Un discours de Jean-Hugues Ratenon a été lu par sa collaboratrice parlementaire. Une minute de silence a été observée pour les victimes de lundi.