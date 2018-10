St-Denis: Un quadragénaire a tenté de tuer son fils de 5 ans avec un couteau

En plein coeur du quartier de la Source à Saint-Denis mercredi matin, un homme de quarante ans a asséné à son enfant de cinq ans plusieurs coups de couteau dans le dos.



Alarmé par les cris de l'enfant, le voisin, qui n'est autre que le cousin de l'homme, a tenté de calmer la situation. Il a pris l'enfant avec lui et a appelé la police.



Alors que son intervention a permis d'éviter le pire, dans ce laps de temps, le quadragénaire a retourné l'arme contre lui et s'est asséné des coups dans le cou et dans l'abdomen.



Le Dionysien a été transporté à l'hôpital à l'arrivée des forces de l'ordre, puis placé en garde à vue dès le lendemain. Jugé ce vendredi au tribunal, l'homme a finalement été placé en détention provisoire, en attendant une prochaine audience. "L'expert psychiatre ayant relevé un risque suicidaire élevé", confie le JIR.



Il a déclaré à la barre : "je suis conscient de ce que j’ai fait. C’est un coup de folie. L’accumulation de plein de choses, et mardi soir c’était la goutte d’eau de trop", avant de déclarer "j’ai jamais mis la vie de personne en danger. J’ai jamais été suicidaire", souligne le JIR.



En effet, il expliquerait avoir voulu tuer son fils pour venger la nouvelle relation de son ex-compagne avec son ami d'enfance. "La veille de son passage à l’acte, il aurait effectivement surpris la voiture de son ex-épouse au domicile de son dalon, et aurait découvert le couple au lit en pénétrant dans l’appartement", souligne une nouvelle fois le JIR.



Bien qu'aucune aucune mention ne figure à son casier judiciaire, son acte semble avoir été prémédité. Un SMS envoyé à son ex-femme annonce "un acte grave commis sur son fils" et un second envoyé à sa propre mère où il demande "pardon pour son geste".