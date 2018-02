St-Denis : Un professeur soupçonné d'atteinte sexuelle sur une élève

Les collégiens ont en effet remarqué l’absence suspecte de leur professeur d’anglais depuis la rentrée scolaire lundi. L’enseignant serait accusé d’avoir eu une relation amoureuse et sexuelle avec une de ses élèves, alors âgée de 14 ans au moment des faits, ont révélé nos confrères de Linfo.re. Le professeur d’anglais a été placé en garde à vue mercredi 31 janvier.



Selon les collégiens et parents d’élèves, rien ne prédestinait pourtant ce professeur, considéré comme "sympathique et blagueur", cités par Linfo.re à de telles accusations. Ni le principal de l’établissement, ni son adjointe, n’ont souhaité pour le moment prendre la parole sur le sujet.



L’enseignant a vu sa garde à vue levée à 16H30 au commissariat Malartic avant son déférement au tribunal de Champ Fleuri.