St-Denis : Un policier violemment percuté lors d'un contrôle, le chauffard en fuite

La nuit dernière, à la sortie de la tranchée couverte, un automobiliste qui allait être contrôlé car il bravait le couvre-feu, a choisi de ne pas se soumettre aux injonctions des policiers et de foncer sur les quatre officiers. L'un d'eux est blessé aux bras et aux jambes. L'individu est activement recherché. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 25 Janvier 2022 à 06:29

Vers 22 heures la nuit dernière, un équipage de la CDI était en patrouille dans le chef-lieu.

Au niveau de la tranchée couverte, il s'apprêtait à effectuer un contrôle "couvre-feu" qui a immédiatement dégénéré. Un automobiliste a foncé droit sur les policiers à la sortie de la tranchée couverte. Des violences volontaires qui ont été immortalisées par une caméra de surveillance. Un policier violemment percuté a été blessé aux bras et aux jambes. Trois semaines d'arrêt de travail lui ont été prescrites.

Le chauffard a pris la fuite. Il est activement recherché.

Son véhicule a été retrouvé ce matin dans les hauteurs de St-Denis.

Selon nos informations, il s'agirait d'une voiture de location faussement immatriculée.

Une enquête a été ouverte.