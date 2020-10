St-Denis : Un piéton fauché par une voiture

Un accident spectaculaire s'est produit ce jeudi matin aux alentours de 11 heures à Saint-Denis. Un piéton a été fauché par une voiture sur le Boulevard Sud en direction de l'Est.



Un homme âgé d'environ une trentaine d'années a été percuté au niveau des Archives départementales. Il marchait sur le passage piéton lorsque l'accident est survenu, selon un témoin.



L'impact est visible sur le pare-brise très abimé du véhicule arrêté quelques mètres plus loin. La violence du choc a surpris les usagers du Boulevard Sud qui expliquent avoir vu le piéton être projeté à une distance importante du lieu de l'accident. L'homme se trouvait allongé, en sang, à une vingtaine de mètres du passage clouté.



Les sapeurs-pompiers et les médecins du SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation) ainsi que les policiers se sont rendus sur les lieux. La victime a été prise en charge et évacuée par les secouristes peu avant midi.



(Ludovic Grondin sur place)