Communiqué St-Denis : Un nouveau visage pour le Square Labourdonnais

La réhabilitation du square dionysien devrait débuter en mai prochain pour s'achever à la fin de cette année. A cette occasion, la statue de Mahé de Labourdonnais devrait être déplacée à la caserne Lambert.

Apparu dans les années 1800, le square Labourdonnais a tout d’abord été un lieu de représentation pour le gouvernement. En 1848, il a notamment été terre d’accueil pour les affranchis célébrant l’abolition de l’esclavage. Plus d’un siècle plus tard, en 1961, les parterres arrondis ont laissé place à un tracé plus régulier. Avec l’arrivée de la voiture, l’espace est plus tard utilisé comme parking.



Aujourd’hui, le square Labourdonnais veut s’offrir de nouvelles fonctionnalités, avec des espaces bien distincts, allant de la détente, à la culture ou encore à l’ouverture sur le monde. Il est notamment prévu un emplacement pour une scène démontable pour de grands événements, avec une pelouse pouvant accueillir jusqu’à 5 000 personnes. D’autres espaces artistiques sont également prévus comme un Kabar, un amphithéâtre ou encore l’installation de l’artiste Mathilde Fossy « Dissiper la Brume ».

Comme pour ne pas oublier l’histoire de ce square, cette œuvre est un hommage à l’abolition de l’esclavage. Outre ces éléments artistiques, cette réhabilitation prévoit également la réutilisation des processus de composition florales classiques de manière contemporaine afin de répondre aux besoins actuels des Dionysien.ne.s.



Entre fontaine, bassin miroir, bosquet ou encore symétrie des parterres, ces différents processus sont un clin d’œil au passé de ce lieu. Les coûts des travaux sont estimés à plus de 2 900 000 euros. Le premier coup de pioche aura lieu dès le mois de mai pour une livraison prévue fin décembre de cette année.



Général Laurent Cluzel, commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) : « Dans le cadre de sa réhabilitation, le square Labourdonnais pourrait se séparer de la statue Mahé de Labourdonnais. Les forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) pourront éventuellement accueillir au sein de la caserne Lambert la statue représentant cet officier de marine, figure militaire de l’Histoire de la France dans l’océan Indien. Nommé en 1735 gouverneur des îles Mascareignes, Bertrand François Mahé de la Bourdonnais s’est illustré en développant les établissements français dans l’océan Indien. Une fois restaurée, sa statue trouvera naturellement sa place au sein du quartier Lambert, aux côtés d’autres monuments du patrimoine militaire de La Réunion".