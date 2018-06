St-Denis : Un musicien séquestré dans sa voiture volée

Le 4 juin 2016, Jean Wilfried avait passé la soirée à donner un concert de Maloya dans le Bas de la Rivière à Saint-Denis. Pour bien finir la soirée, il se rend ensuite à la boîte de nuit, les Bains de Minuit. Alors qu’il sort de la boîte et entre dans sa voiture, trois individus (deux majeurs et un mineur) le sortent sur véhicule et le violentent. Ils le poussent ensuite à l’intérieur de la voiture, à l’arrière, et démarrent. Sauf qu’ils brulent un feu rouge et se font remarquer par la police qui se met à leur poursuite. La voiture s’arrête enfin et les deux individus à l’avant prennent la fuite. Le troisième est bloqué par la victime et ne parvient pas à s’échapper.



Devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri ce mardi : le conducteur, retrouvé grâce à son téléphone oublié dans la voiture. Son avocat, Me Alex Vardin rappelle avec le sourire : "Ce sont des agresseurs sympas car vu que son domicile était sur leur route, ils voulaient bien le déposer". H.A est un SDF de 23 ans, souvent sous l’effet de cette nouvelle drogue "chimique", et "plutôt un suiveur", selon son avocat. "Dans ses neurones il doit y avoir pas mal de trou", ajoute-t-il. Il est néanmoins surnommé "démon". "Avez-vous un comportement démoniaque ?" demande le président du tribunal. "Des fois oui, sous l’effet". En effet son casier n’est pas vierge : violences, vols aggravés, un viol sur mineur… Il est d’ailleurs déjà incarcéré. Et ce mardi, c’est 18 mois de prison supplémentaires.