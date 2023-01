La grande Une St-Denis : Un homme grièvement blessé après une agression à la machette

Un homme d’une cinquantaine d’années a été agressé à coup de machette à commune Primat ce dimanche. Son pronostic vital est engagé. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 8 Janvier 2023 à 12:49

Un homme d’une cinquantaine d’années a été agressé à coup de machette ce dimanche, révèlent nos confrères du Quotidien. Les faits se sont produits ce matin à commune Primat.



La victime a été touchée à la tête et au bras et a perdu beaucoup de sang. Il a été transporté en urgence absolue au CHU. L’agresseur s’est enfui.



