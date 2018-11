St-Denis: Un espace de Street Workout inauguré

Le Maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, et l'élue déléguée à la jeunesse, Laëtitia Volia-Garnier, ont inauguré le Street Work Out/ Parkour Park ce samedi après-midi. Il se situe sur le site du Coeur Vert, à côté du Skate Park.



De nombreuses démonstrations de sportifs ont rythmé la journée d'hier, notamment avec l'intervention du groupe New Gravity qui revient tout juste d'une tournée à Madagascar et de Teddy Nourry, champion régional de street workout.

Né d'une volonté forte de développer une politique jeunesse solidaire et innovante, créative et participative, la Ville de Saint-Denis engage en 2014 un chantier de construction de dispositifs jeunesse en faveur de tous les jeunes dionysiens. Cette même année, le Krater, célèbre skate parc dionysien a été inauguré après 2 ans de travail collaboratif avec les associations et les jeunes pratiquants.

L'année suivante, en partenariat avec le festival Big Up 974, l'événement Big Up X-Trem voit le jour au Coeur vert familial et permet de mettre en lumière les nouvelles disciplines de sports urbains dans lesquelles excellent de nombreux dionysiens : le Parkour et le Street Workout.

En 2015, débute une séquence de travail participative entre associations de parkour, pratiquants de street workout, jeunes volontaires et services de la municipalité. L'objectif : réaliser un équipement unique dédié aux sports urbains en s'appuyant sur l'expertise des jeunes et des associations.

C'est ainsi que le groupe projet travaille à la conception de l'équipement en souhaitant développer une structure novatrice, accessible à tous, sécurisée et pouvant accueillir des événements internationaux. Réfléchir au site de construction, à l'installation des structures, aux types d'agrès, à l'accès pour les personnes à mobilités réduites, aux séniors ou encore aux enfants, ce sont l'ensemble de ces points qui ont fait l'objet de travail en co-construction avec la jeunesse dionysienne. Au final, un espace de 590m2 dédié à ces pratiques et répondant aux normes internationales. Cette inauguration vient clôturer la série d'équipements sportifs du Coeur Vert Familial.