A la Une . St-Denis: Un enfant de 9 ans décède sur une aire de jeu

Un accident dramatique s'est produit au Chaudron à Saint-Denis. Un enfant de 9 ans est décédé. Pour l'instant, les causes de la mort ne sont pas connues. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 3 Novembre 2020 à 17:35 | Lu 22750 fois

Un enfant de 9 ans est mort ce mardi soir au Chaudron. Le jeune garçon a été retrouvé inanimé dans un parc de jeux de la rue de la Gare près de l'école Damase Legros. Il se trouvait au pied d'une balançoire. Un adjoint de sécurité qui réside dans le secteur est venue lui prodiguer les premiers soins avant l'arrivée des secours.



Les médecins du Service mobile d'urgence et de réanimation ont pris le relais et ont tenté de le réanimer pendant plus d'une heure sans succès. Aucune trace criminelle n'a pour l'instant été décelée.







