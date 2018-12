Société St-Denis: Un collectif de gilets jaunes reçu au Département et à la Région, la mairie se fait attendre





À Saint-Denis, le Collectif des gilets jaunes des quartiers, qui regroupe notamment des gilets jaunes des Camélias, du Vauban et de la SHLMR Le Ruisseau, sera reçu ce mardi par les présidents du conseil département Cyrille Melchior à 14h30 et celui du conseil régional, Didier Robert, à 12h.



Ils souhaitent échanger avec les présidents des deux collectivités afin d'obtenir "des réponses concrètes sur les revendications profondes qui sont exprimées par les Réunionnais", rencontrés depuis le début de ce mouvement citoyen.



À noter qu'une demande de rencontre a été formulée auprès du maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, mais le collectif est toujours en attente d'une réponse.

Retrouvez ci-dessous la synthèse de leurs revendications:



Objet : Demande d’une entrevue avec Le Président de la Région Réunion, M. Didier ROBERT/ Le Président du Département de La Réunion, M. Cyrille MELCHIOR/ Le Maire de la Commune de Saint-Denis, M. Gilbert ANNETTE.



Monsieur Le Président/Le Maire



Notre Pei, La Réunion, vit actuellement une situation de crise inédite et sans précédent. L’expression des Réunionnais a pris et prend des formes multiples tant le besoin de changement et de participer à celui-ci est viscérale.



Durant cette période cruciale, notre Collectif se mobilise et s’est mobilisé au travers d’actions fortes pour porter la voix des habitants des quartiers de Saint-Denis et particulièrement des jeunes qui les composent. Nous avons dans le même temps avec les moyens dont nous disposions, entrepris un travail participatif et concerté avec des associations, des chefs d’entreprises ou encore de simples citoyens afin de formaliser un certain nombre de revendications. Ce travail a pu être remis à Madame La Ministre des Outre-Mer, Annick Girardin, et a également été relayé par les organes de presse.



Nous n’avons pas la prétention de parler au nom de tous les Gilets jaunes, cependant aujourd’hui, notre volonté de changement est profonde et notre détermination à le provoquer est réel.



Le Collectif des Gilets jaunes des Quartiers, entend donc prendre toutes ses responsabilités et souhaite être acteur et porter les changements à venir dans une démarche transparente et totalement apolitique. Nous avons pour objectif de nous mettre au travail avec toutes les personnes de bonne volonté afin de faire aboutir rapidement des mesures et actions qui amélioreront concrètement la vie des habitants et permettront aux jeunes des quartiers de se prendre en main et être moteur de La Réunion de demain.



C’est en ce sens, que nous sollicitons auprès de vous une entrevue.



Nous sommes conscients que le contexte de défiance est grand et c’est dans un souci de totale transparence que nous vous informons en cohérence avec notre ligne de conduite que nous initierons la même démarche avec les collectivités qui le souhaiteront. Nous allons également continuer notre travail de recensement des initiatives dans les quartiers et solliciter les acteurs économiques afin qu’ils puissent venir dans nos quartiers, nous rencontrer et nous expliquer leurs enjeux pour demain, pou ke nou fé ensemble.



Souhaitant une réponse favorable de votre part, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de Région, l’expression de nos salutations distinguées.

Le Collectif des Gilets Jaunes des Quartiers Après avoir été rompu durant ces deux semaines de tensions sociales qu'a traversé La Réunion, le dialogue commence à être renoué entre les collectivités et les gilets jaunes.





