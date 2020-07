A la Une .. St-Denis: Un automobiliste percute une jeune femme et prend la fuite

Une jeune femme âgée de 19 ans a été percutée par une voiture alors qu’elle marchait sur le trottoir au niveau du restaurant McDonald's du centre-ville. Le conducteur est d’abord descendu pour porter secours à la victime, avant de prendre la fuite à l’arrivée des forces de l’ordre. Par Charlotte Molina et Régis Labrousse - Publié le Vendredi 31 Juillet 2020 à 14:10 | Lu 7449 fois

L’accident s’est produit devant le restaurant McDonald's du centre-ville de Saint-Denis. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule qui est monté sur le trottoir avant de percuter une jeune femme de 19 ans.



Le conducteur, âgé d’une quarantaine d’années, est alors descendu de son véhicule pour porter secours à la jeune femme, mais a rapidement pris la fuite lorsque les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux.



Il a pu être interpellé par les agents de la BAC quelques mètres plus bas dans la rue de Nice.



La victime elle, était consciente à l’arrivée des secours et a pu être transférée à l’hôpital.







