Politique St-Denis: Un adjoint de Gilbert Annette dénonce l'alliance avec "l'ennemie" Nassimah Dindar

Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 1 Juin 2020 à 18:50 | Lu 427 fois

Frédéric Varondin était adjoint du secteur de la Montagne dans l'équipe sortante de Gilbert Annette et vice-président de la CINOR. Il ne fera pas partie de la nouvelle équipe d'Ericka Bareigts, à sa demande nous a-t-il dit.



Il nous a contacté pour marquer son indignation devant l'alliance entre Ericka Bareigts et Nassimah Dindar, en nous racontant au passage une anecdote : "Il y a quelque temps de cela, j'ai publié sur ma page Facebook une photo que j'avais prise avec Nassimah Dindar, dans le cadre de mon activité professionnelle". Il faut savoir en effet que Frédéric Varondin est cadre à Cars jaunes.



"Tout de suite après, j'ai été convoqué dans le bureau de Gilbert Annette qui m'a engueulé en me le reprochant. Nassimah est contre nous, m'avait-il dit. Et aujourd'hui, ils font alliance avec elle? Alors que hier, ils me disaient qu'il ne fallait pas parler avec elle, que c'était l'ennemie, le diable?", s'étonne t-il.



Pourquoi n'est-il plus sur la liste d'Ericka Bareigts? "Après cet incident de la photo, j'ai bien senti que la confiance a été rompue. C'est donc moi qui ai demandé à ne plus figurer sur la liste alors que j'étais aux côtés de Gilbert depuis deux mandats, c'est à dire 12 ans".



