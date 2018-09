St-Denis: Un SDF prend 6 mois de prison ferme pour 3 coups de canne

Les faits se sont déroulés dans l'après-midi du 18 septembre dernier. Un jeune SDF de 28 ans, Christopher, a été interpellé, ivre, suite à une altercation avec une amie.



Alors qu'il vit dans un squat, il rencontre une jeune femme qui vient passer la nuit avec lui. Le lendemain matin, il décide de partir boire avec ses dalons. Elle reste pour nettoyer le squat et le rejoint vers 14h. À son arrivée, il a beaucoup bu et lui demande de retourner là bas récupérer de la drogue qu'il voulait vendre à une passante. Elle refuse.



Il ne supporte pas qu'elle lui dise non. Il s'empare de la canne d'un de ses dalons et la frappe violemment à trois reprises. Elle appelle la police qui procède à son interpellation. Il sera relevé un taux de 1,08 mg/l d'air lors de sa garde à vue.



Eu égard à son casier judiciaire faisant état de 16 mentions, il a été présenté ce matin dans le cadre de la comparution immédiate. Sa seule explication réside sur son état d'ébriété. À la barre, il se confond en excuses devant la jeune femme et montre de beaucoup de regrets envers, dit-il, "la seule personne qui est là pour lui".



La procureure demande une peine ferme de 8 mois de prison au regard de ses antécédents. Le juge le condamne finalement à 6 mois de prison avec maintien en détention.