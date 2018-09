St-Denis : Trois cas de gale au lycée Levavasseur

Des cas de gale ont été détectés chez trois élèves du lycée Levavasseur à Saint-Denis. 3 cas sur 880 élèves, relativise le lycée qui rappelle, dans un courrier adressé aux parents, que la gale est une "maladie de peau bénigne particulièrement gênante du fait des irritations qu’elle provoque et de sa grande contagiosité".



Les mesures classiques en lien de précaution et d’information vis-à-vis des élèves et du personnel du lycée ont été déclenchées, en lien avec le rectorat, signale le proviseur du lycée privé catholique.



A ce jour, il y a 3 cas déjà déclarés dont deux élèves de la même famille. L’ensemble des élèves des classes concernées et des adultes en contact avec ces trois lycéens doivent consulter un médecin le plus rapidement possible à la moindre lésion de grattage possible. Il revient ensuite au médecin traitant d’évaluer si l’enfant peut ou pas retourner au lycée. L’établissement dionysien reste, lui, ouvert.