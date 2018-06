St-Denis: Tentative de suicide d'une jeune fille dans une école catholique

Une élève de CM2 de l'école Immaculée Conception à Saint-Denis, âgée de 11 ans, a tenté de se suicider pendant la pause déjeuner hier en prenant des médicaments. Bien que la plaquette d'anxiolytiques ait été retrouvée vide, on ne sait pas encore combien de cachets la fillette a pris.



Prise d'un malaise, la jeune fille a rapidement été prise en charge par l'équipe pédagogique, avant d'être transférée au CHU de Bellepierre par les pompiers. D'après les derniers éléments, après avoir été en observation toute la nuit, les jours de la fillette ne sont plus en danger. Elle aurait repris connaissance pendant son transfert à l'hôpital, dans le camion des sapeurs-pompiers.



Nul ne sait encore pourquoi la fillette en est venue à un tel acte. D'après certains élèves, des jeunes l'auraient abordé et embêté à l'arrêt de bus, comme le souligne Linfo.re. L'élève avait par ailleurs validé son passage en sixième, comme le confie le directeur de l'école, Jean-Pierre Ho-Yen.



La jeune fille devrait pouvoir sortir de l'hôpital avant la fin de la journée. Dès demain matin, un psychologue scolaire sera à disposition des élèves qui souhaiteraient se confier.