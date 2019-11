St-Denis: Téléphone à la main, feu rouge grillé, défaut de casque... 26 infractions en une heure

Le Boulevard Rambaud à Saint-Denis fait régulièrement l'objet de contrôle routier les nuits de fin de semaine en raison de son utilisation par des adeptes de la "pousse" et autres "runs sauvages". Mais les forces de police ne cantonnent pas leur activité sur ce secteur aux seuls week-ends. Ainsi, ce matin en une heure et quart, un équipage du Groupe de Sécurité routière a relevé sur cet axe pas moins de 26 infractions.



Le plus préoccupant est que la majorité de celles-ci concernait des infractions génératrices d'accidents ou aggravant ceux-ci. Huit conduites avec un téléphone tenu en main, cinq franchissements de feu de signalisation au rouge fixe, un défaut de casque et un autre de ceinture étaient rapidement relevés.



Hier soir, le contrôle réalisé par un équipage de la Compagnie Départementale d'Intervention toujours à Saint-Denis, quartier du Butor, dressait un constat similaire. En deux heures, 30 infractions étaient relevées. Les habituels défauts d'équipement (vitres teintées, pneumatiques lisses ou non conformes...) faisaient l'objet de verbalisations. Certaines venaient en sanction de comportements totalement inappropriés (stationnement sur place réservée aux personnes à mobilité réduite, jet de détritus, circulation d'un véhicule faisant l'objet d'une mesure d'immobilisation).



Hier matin, ce sont les professionnels de la route qui faisaient l'objet de contrôles spécifiques tant sur Saint-Denis qu'à Saint-Pierre avec le soutien des effectifs de la DEAL. Un total de 13 contraventions était relevé dont 3 conduites avec un téléphone tenu en main ou avec utilisation d'un kit oreillettes. Là encore, les défauts d'équipements faisaient l'objet de verbalisations (défaut d'extincteur, pneumatique lisse...).



En plus de ces contraventions, le conducteur d'une camionnette conduisait sans permis ni assurance. Le véhicule a été immobilisé et le conducteur convoqué au commissariat.