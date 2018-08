St-Denis/Ste-Marie: En route pour le tramway

C'est un tramway qui verra le jour entre Saint-Denis et Sainte-Marie. Ce mardi, la commission permanente de la Région a validé la mise en place du premier tronçon du réseau régional de transport guidé.



Après les études de faisabilité et d’opportunité, c'est un mode ferré léger au sol qui a été retenu. U ne enveloppe de 5 millions été approuvée pour permettre la poursuite des études pré-opérationnelles.



Le réseau, qui prendra forme le long du Boulevard Sud, entre les pôles Duparc et Bertin, comprendra 10 stations, réparties sur 10 kilomètres. La vitesse commerciale sera de l'ordre de 25 km/h, avec une vitesse de pointe de 70 km/h. Le temps de trajet est estimé à 20 minutes.



En première phase, le réseau devrait permettre de transporter 30.000 voyageurs chaque jour. Et à terme, jusqu'à 50.000 passagers.