A la Une . St-Denis: Sous l'effet du tabac chimique, il frappe un policier





Dans un premier temps, il s'en prend au "Snack Bar L'Itinéraire" où il dérobe la caisse en menaçant l'employé qui était de service. Une liasse de billets en main, il se dirige ensuite vers une jeune femme de 21 ans qu'il embrasse de force sur la bouche avec pénétration de la langue. Elle se défend en lui mordant la lèvre et la langue. À l'arrivée des forces de l'ordre, il fait preuve d'agressivité en faisant acte de rébellion lors de son interpellation.



Les agents de police parviennent difficilement à le maitriser



Particulièrement corpulent, les agents de police parviennent difficilement à le maitriser. Alors qu'il a un poignet menotté, il se débat et parvient à frapper un des policier au front avec les menottes. Le policier blessé aura dix points de suture accompagnés d'une ITT de 2 jours.



Invité à s'expliquer, le prévenu qui avait indiqué en garde à vue ne pas comprendre ni s'exprimer correctement en français, ne cesse de répéter qu'il ne se souvient de rien. Concernant l'agression sexuelle, il explique qu'il a cru que c'était sa fille mais qu'il voulait juste l'embrasser sur la joue. La jeune fille, d'origine mahoraise aussi, témoignera lors de son audition, qu'il a crié "j'ai de l'argent, je peux avoir toutes les filles que je veux" en mahorais en se dirigeant vers elle.



La rébellion est devenue un phénomène de plus en plus fréquent dans le quotidien des policiers



Me Barraco, représentant la partie civile, constate que la rébellion est devenue un phénomène de plus en plus fréquent dans le quotidien des policiers. La procureure constate de son coté, que le prévenu s'exprime très clairement et parle très bien le français. Elle dénote un comportement extrêmement grave ainsi que le manque de cohérence de ses déclarations. S'appuyant sur l'analyse de l'expert psychiatrique qui définit une personnalité psychopathique sans aucune empathie, elle requiert une peine de trois ans de prison avec mandat de dépôt ainsi qu'un suivi socio-judiciaire.



Me Molière, avocat de la défense, rappelle le principe fondamental de l'individualisation des peines eu égard au casier de son client. Il met en avant les effets dévastateurs du tabac chimique qui est, 20 à 200 fois plus puissant que le zamal. "Il ne doit pas être un bouc émissaire de toutes les violences policières" conclut-il en demandant un peine mixte.



La présidente déclare Saïd coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à 3 ans de prison avec mandat de dépôt assortis d'une injonction de soins pendant trois ans. En cas de non respect de cette injonction, il devra faire un an de prison supplémentaire. Les faits se sont déroulés à la gare routière de St-Denis hier en fin de matinée . Saïd, un homme de 38 ans, comparaissait ce matin dans le cadre de la comparution immédiate pour des faits de vol, violences sur personne dépositaire de l'autorité ainsi qu'agression sexuelle. De passage à La Réunion, l'homme originaire de Mayotte devait se rendre en métropole pour voir ses enfants. Adepte du tabac chimique, il reconnait à la barre avoir fumé 2 à 3 cigarettes au moment des faits.Dans un premier temps, il s'en prend au "Snack Bar L'Itinéraire" où il dérobe la caisse en menaçant l'employé qui était de service. Une liasse de billets en main, il se dirige ensuite vers une jeune femme de 21 ans qu'il embrasse de force sur la bouche avec pénétration de la langue. Elle se défend en lui mordant la lèvre et la langue. À l'arrivée des forces de l'ordre, il fait preuve d'agressivité en faisant acte de rébellion lors de son interpellation.Particulièrement corpulent, les agents de police parviennent difficilement à le maitriser. Alors qu'il a un poignet menotté, il se débat et parvient à frapper un des policier au front avec les menottes. Le policier blessé aura dix points de suture accompagnés d'une ITT de 2 jours.Invité à s'expliquer, le prévenu qui avait indiqué en garde à vue ne pas comprendre ni s'exprimer correctement en français, ne cesse de répéter qu'il ne se souvient de rien. Concernant l'agression sexuelle, il explique qu'il a cru que c'était sa fille mais qu'il voulait juste l'embrasser sur la joue. La jeune fille, d'origine mahoraise aussi, témoignera lors de son audition, qu'il a crié "j'ai de l'argent, je peux avoir toutes les filles que je veux" en mahorais en se dirigeant vers elle.Me Barraco, représentant la partie civile, constate que la rébellion est devenue un phénomène de plus en plus fréquent dans le quotidien des policiers. La procureure constate de son coté, que le prévenu s'exprime très clairement et parle très bien le français. Elle dénote un comportement extrêmement grave ainsi que le manque de cohérence de ses déclarations. S'appuyant sur l'analyse de l'expert psychiatrique qui définit une personnalité psychopathique sans aucune empathie, elle requiert une peine de trois ans de prison avec mandat de dépôt ainsi qu'un suivi socio-judiciaire.Me Molière, avocat de la défense, rappelle le principe fondamental de l'individualisation des peines eu égard au casier de son client. Il met en avant les effets dévastateurs du tabac chimique qui est, 20 à 200 fois plus puissant que le zamal. "Il ne doit pas être un bouc émissaire de toutes les violences policières" conclut-il en demandant un peine mixte.La présidente déclare Saïd coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à 3 ans de prison avec mandat de dépôt assortis d'une injonction de soins pendant trois ans. En cas de non respect de cette injonction, il devra faire un an de prison supplémentaire. Pascal Robert Lu 1152 fois





Dans la même rubrique : < > Escroquerie au mariage : Le gérant de "Traiteur 974" condamné à 4 ans en appel Gonflement, sismicité...le Piton de la Fournaise montre des signes de réveil