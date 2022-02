St-Denis : Retour à la normale pour la collecte de déchets verts

À la suite du passage du cyclone Batsirai, la ville de St-Denis et la CINOR ont procédé à la collecte de déchets verts de manière exceptionnelle.



En effet, les équipes se sont mobilisées quotidiennement pendant plus d’une semaine dans tous les secteurs de la Ville impactés par les intempéries. La ville de St-Denis et la CINOR se coordonnent depuis le passage de Batsirai pour ce travail de collecte sur le territoire dionysien. Il a été ramassé en une semaine, l’équivalent de la collecte de deux mois de déchets verts.



Ce dispositif exceptionnel a permis d’évacuer rapidement les encombrants végétaux et de permettre aux usagers de retrouver des voies propres et praticables. Aujourd’hui, les centres de traitement de déchets verts arrivent à saturation, il est donc demandé aux usagers de respecter à nouveau le calendrier de collecte initial pour la majorité des quartiers. Les ramassages exceptionnels ont pris fin à l’exception des rues dans lesquelles les collectes post Batsirai n’ont pas été réalisées.



Pour ce qui est des autres quartiers, la collecte de déchets verts a lieu deux fois par mois pendant la saison cyclonique. La ville de St-Denis demande donc aux usagers de respecter les jours de collectes du calendrier dans leurs secteurs car les ramassages supplémentaires se terminent cette semaine.